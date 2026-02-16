L' influencer e il fidanzato sognano di mettere presto su famiglia

Helena Prestes e Javier Martinez vogliono mettere su famiglia, perché desiderano vivere insieme e costruire un futuro stabile. Dopo un anno dalla loro prima uscita, l’influencer e il giocatore di pallavolo hanno deciso di puntare a sposarsi e di avere un bambino, condividendo già alcuni piani concreti per il loro progetto di vita.

C ’è una famiglia nei progetti di Helena Prestes e Javier Martinez: a un anno dal primo incontro l’influencer e il pallavolista sognano le nozze e un figlio. A raccontarlo sono stati loro stessi, ospiti di Verissimo lo scorso weekend. Grande Fratello 20242025: chi sono i concorrenti X Leggi anche › Helena Prestes e Javier Martinez sempre più innamorati tra convivenza e progetti di matrimonio Helena Prestes e Javier Martinez: «L’equilibrio tra noi». « Conviviamo ed è molto divertente. Amo la nostra casa, amo la sensazione di avere un posto dove tornare », ha dichiarato l’influencer e modella, che ha sempre sentito la mancanza di un posto di questo tipo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

