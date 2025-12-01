influencer austriaca stefanie pieper trovata morta il corpo in una valigia in slovenia ex fidanzato confessa di averla strangolata e uccisa

A portare gli inquirenti sul luogo delitto per il ritrovamento del corpo senza vita è stato l'ex fidanzato Peter, anch'esso 31enne, che ha confessato di averla strangolata e uccisa. L'uomo è stato arrestato assieme a due suoi parenti Orrore in Slovenia dove è stata trovata morta l'influencer. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

