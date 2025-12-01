Influencer austriaca Stefanie Pieper trovata morta il corpo in una valigia in Slovenia ex fidanzato confessa di averla strangolata e uccisa

Ilgiornaleditalia.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A portare gli inquirenti sul luogo delitto per il ritrovamento del corpo senza vita è stato l'ex fidanzato Peter, anch'esso 31enne, che ha confessato di averla strangolata e uccisa. L'uomo è stato arrestato assieme a due suoi parenti Orrore in Slovenia dove è stata trovata morta l'influencer. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

influencer austriaca stefanie pieper trovata morta il corpo in una valigia in slovenia ex fidanzato confessa di averla strangolata e uccisa

© Ilgiornaleditalia.it - Influencer austriaca Stefanie Pieper trovata morta, il corpo in una valigia in Slovenia, ex fidanzato confessa di averla strangolata e uccisa

Argomenti simili trattati di recente

influencer austriaca stefanie pieperL’influencer Stefanie Pieper strangolata dall’ex fidanzato, chiusa in una valigia e seppellita nel bosco. L’ultimo sms all’amica: “Ho visto una figura inquietante” - Dopo una settimana di ricerche arrestato l’ex compagno, un buttafuori 31enne: ha c ... Segnala quotidiano.net

influencer austriaca stefanie pieperStefanie Pieper: influencer uccisa e trovata in una valigia, il fidanzato confessa - Il corpo di Stefanie Pieper, influencer austriaca di 31 anni scomparsa da Graz il 23 novembre, è stato rinvenuto all’interno di una valigia in una foresta slovena. Riporta mam-e.it

influencer austriaca stefanie pieperTrovata morta influencer austriaca: il corpo in una valigia, confessa l'ex fidanzato - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trovata morta influencer austriaca: il corpo in una valigia, confessa l'ex fidanzato ... Segnala tg24.sky.it

Influencer scomparsa nel nulla trovata morta in una valigia: “È stata strangolata” - Il corpo della 31enne è stato localizzato venerdì 28 novembre all’interno di una valigia abbandonata in ... Scrive livesicilia.it

influencer austriaca stefanie pieperStefanie Pieper: cos’è successo all’influencer austriaca? - Il corpo di Stefanie Pieper, influencer austriaca di 31 anni, è stato trovato senza vita. Come scrive alphabetcity.it

influencer austriaca stefanie pieperStefanie Pieper: l’influencer ritrovata morta in un bosco dentro una valigia in Slovenia - influencer con molti follower su Instagram, è stata ritrovata stipata in una valigia e seppellita in un bosco in Slovenia. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Influencer Austriaca Stefanie Pieper