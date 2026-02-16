Linea ferroviaria Arezzo–Sinalunga stop ai treni per lavori
Lavori di manutenzione obbligano a sospendere i treni sulla linea Arezzo–Sinalunga. La decisione è stata presa dopo che alcuni inconvenienti tecnici hanno evidenziato la necessità di interventi immediati. Le modifiche interesseranno tutto il tratto tra le due città e dureranno diversi giorni. I passeggeri devono trovare soluzioni alternative per spostarsi, mentre le squadre di lavoro stanno già operando sui binari.
Arezzo, 16 febbraio 2026 – Interventi manutentivi urgenti sulla linea ferroviaria Arezzo–Sinalunga per garantire i più elevati standard di sicurezza della rete. Sono quelli programmati dal 23 al 27 febbraio e dal 2 al 6 marzo sulla tratta Arezzo–Civitella Badia al Pino. I collegamenti ferroviari nelle ore di maggior flusso resteranno regolari; quelli con minore utenza lo saranno solo nel tratto Civitella–Sinalunga e viceversa. Per garantire la continuità del servizio e ridurre al minimo i disagi per l’utenza, saranno attivati autobus sostitutivi a cura di Tiemme Spa. I bus effettueranno fermata ad Arezzo, con il terminal bus in via Piero della Francesca, a Civitella Badia al Pino, nel piazzale adiacente la stazione, e lungo le fermate di Pescaiola e Via Chiari, con punti segnalati da apposite paline. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Lavori di manutenzione sulla linea. Sarà stop ai treni tra Empoli e Pisa
A partire dalle 22 del 30 gennaio e per tutto il 31 gennaio e 1 febbraio, sulla linea ferroviaria tra Empoli e Pisa saranno effettuati lavori di manutenzione e potenziamento.
Parte la seconda fase dei lavori sulla linea Bari-Taranto: stop ai treni e bus sostitutivi
A partire dal 26 gennaio e fino al 28 febbraio, sono programmati i lavori sulla linea ferroviaria Bari-Taranto, gestiti da Rete Ferroviaria Italiana.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Linea ferroviaria Arezzo-Sinalunga. Conclusi i lavori di manutenzione. Abbonamenti al via: prezzi invariatiSi sono conclusi come previsto i lavori di manutenzione lungo la linea ferroviaria Arezzo–Sinalunga. A comunicarlo è il Gruppo LFI, che annuncia il pieno ripristino della circolazione su tutta la ... lanazione.it
Linea Arezzo - Sinalunga: chiusura temporanea passaggio a livello Pescaiola per lavori inderogabiliArezzo, 25 luglio 2025 – L'intervento del gestore LFI programmato in un periodo in cui l'affluenza di passeggeri è più bassa Linea Arezzo - Sinalunga: chiusura temporanea passaggio a livello Pescaiola ... lanazione.it
ArezzoTv. . L'acqua di Montedoglio ora anche a Lucignano e Sinalunga. Giani: “Impianto strategico per Valdichiana aretina e senese”. - facebook.com facebook