Linea ferroviaria Arezzo–Sinalunga stop ai treni per lavori

Lavori di manutenzione obbligano a sospendere i treni sulla linea Arezzo–Sinalunga. La decisione è stata presa dopo che alcuni inconvenienti tecnici hanno evidenziato la necessità di interventi immediati. Le modifiche interesseranno tutto il tratto tra le due città e dureranno diversi giorni. I passeggeri devono trovare soluzioni alternative per spostarsi, mentre le squadre di lavoro stanno già operando sui binari.

Arezzo, 16 febbraio 2026 – Interventi manutentivi urgenti sulla linea ferroviaria Arezzo–Sinalunga per garantire i più elevati standard di sicurezza della rete. Sono quelli programmati dal 23 al 27 febbraio e dal 2 al 6 marzo sulla tratta Arezzo–Civitella Badia al Pino. I collegamenti ferroviari nelle ore di maggior flusso resteranno regolari; quelli con minore utenza lo saranno solo nel tratto Civitella–Sinalunga e viceversa. Per garantire la continuità del servizio e ridurre al minimo i disagi per l’utenza, saranno attivati autobus sostitutivi a cura di Tiemme Spa. I bus effettueranno fermata ad Arezzo, con il terminal bus in via Piero della Francesca, a Civitella Badia al Pino, nel piazzale adiacente la stazione, e lungo le fermate di Pescaiola e Via Chiari, con punti segnalati da apposite paline. 🔗 Leggi su Lanazione.it

