Lindsey Vonn lascia l' ospedale | Continuerò a sciare accettando i rischi Ritornerò in vetta

Lindsey Vonn ha lasciato l'ospedale dopo l’incidente durante una discesa libera, e ha dichiarato che continuerà a sciare rischiando tutto. La campionessa americana si è detta determinata a tornare in vetta, nonostante le ferite riportate. La sua decisione arriva dopo aver trascorso alcuni giorni sotto osservazione in seguito alla caduta nel tratto più difficile della gara.

Una notizia che attraversa rapidamente il mondo dello sport racconta della ripresa di Lindsey Vonn dopo l'incidente ai primi tratti della discesa libera durante le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Dimessa dall'ospedale Ca' Foncello di Treviso, la celebre sciatrice statunitense ha affrontato nel corso della settimana quattro interventi chirurgici alla gamba sinistra e ora prosegue il recupero negli Stati Uniti, con la possibilità di un'ulteriore operazione in futuro. Le sue parole sull'andamento della fase post-operatoria hanno fornito una chiara indicazione della determinazione che la contraddistingue.