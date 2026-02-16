lindsey vonn dimessa il bel gesto nei confronti dei bimbi ricoverati

Lindsey Vonn è stata dimessa dall’ospedale di Treviso dopo aver subito quattro interventi chirurgici a causa di un infortunio durante una gara. La campionessa di sci ha deciso di visitare i bambini ricoverati nel reparto pediatrico, portando regali e sorriso tra le corsie. Un gesto che ha suscitato l’affetto dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

Dopo aver trascorso una settimana in ospedale ed essersi sottoposta a ben quattro interventi chirurgici, Lindsey Vonn ha potuto finalmente lasciare l' ospedale Ca' Foncello di Treviso per fare ritorno a casa, in Colorado. Prima di salutare il personale dell'ospedale, che l'ha assistita amorevolmente, la campionessa americana si è resa protagonista di un bel gesto nei confronti dei piccoli pazienti ricoverati nella struttura ospedaliera trevigiana. Nessun rimpianto. Nel ragguagliare i suoi numerosissimi fan circa le proprie condizioni di salute, la Vonn ha voluto fare un punto della situazione, rispondendo ai messaggi che sono stati postati sulle sue pagine social nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Un gesto di solidarietà e solidarietà ha coinvolto i Bersaglieri, che hanno donato i loro tradizionali cappellini ai piccoli pazienti della Pediatria.

Lindsey Vonn è uscita dall’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove era stata ricoverata domenica 8 febbraio dopo una caduta durante la discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

