Un gesto di solidarietà e solidarietà ha coinvolto i Bersaglieri, che hanno donato i loro tradizionali cappellini ai piccoli pazienti della Pediatria. L'iniziativa, promossa dall'Associazione nazionale Bersaglieri, ha portato un sorriso ai bambini ricoverati, rafforzando il legame tra le forze armate e la comunità locale.

Nella mattinata di venerdì, intorno alle 10.30, una rappresentanza dell’Associazione nazionale Bersaglieri – Sezione Cap. Giuseppe Galli di Ravenna ha fatto visita al reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile Santa Maria delle Croci di Ravenna.Pietro, Rosario ed Enzo, in divisa da bersagliere con. Ravennatoday.it

cappellini bersaglieri dono bimbiI bersaglieri in visita alla Pediatria di Ravenna - Nella mattinata di venerdì 12 dicembre una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, Sezione Cap. ravennawebtv.it

Meloni accenna la corsa dei Bersaglieri. Dai bambini in dono il «cappello della pace» - La premier Giorgia Meloni è ad Ascoli Piceno per il 71mo raduno dell'Associazione nazionale dei Bersaglieri. corriere.it

© Ravennatoday.it - I cappellini dei Bersaglieri in dono ai bimbi ricoverati in Pediatria: il bel gesto dell'associazione

