La selezione per la vetrina letteraria di Casa Sanremo Writers 2026 inserisce l'opera "In un soffio d'amore" (ed. WE) di Annamaria Farricelli nel salotto culturale di Casa Sanremo durante l'omonimo Festival della Canzone Italiana. L'approdo nella Città dei Fiori valorizza l'impianto narrativo di questa opera: intensa e necessaria, trattasi di un racconto di memoria e presenza, che onora il passato ma parla direttamente al cuore del presente. È un inno alla vita con grazia, rispetto e verità. Pluripremiata a livello nazionale ed internazionale, Annamaria Farricelli è riconosciuta per il suo contributo alla letteratura e alla poesia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "In un soffio d'amore" a Casa Sanremo Writers 2026

Riccardo Alberto Mangiacapra parteciperà a Casa Sanremo Writers 2026, l'evento letterario che si svolge durante la settimana del Festival di Sanremo.

Riccardo Alberto Mangiacapra si avvicina a Casa Sanremo Writers 2026 con un progetto che trasforma il romanzo in un momento di condivisione.

