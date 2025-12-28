Comitini ricorda Lorenzo Reina il sindaco Nigrelli | Un artista puro e coraggioso

Comitini rende omaggio a Lorenzo Reina, lo scultore originario del paese che, con il suo talento, ha segnato le prime tappe della sua carriera artistica. Il sindaco Nigrelli ricorda Reina come un artista puro e coraggioso, testimonianza della vitalità culturale del territorio. Questo omaggio sottolinea l'importanza di valorizzare le figure che hanno contribuito allo sviluppo artistico locale.

Si è spento Lorenzo Reina, artista che realizzò il teatro Andromaca - L'autore del Teatro Andromaca è deceduto per cause naturali nella casa di Santo Stefano Quisquina, paese dell’Agrigentino diventato luogo di incontri e attività ... gazzettadiparma.it

