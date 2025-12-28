Comitini ricorda Lorenzo Reina il sindaco Nigrelli | Un artista puro e coraggioso
Comitini rende omaggio a Lorenzo Reina, lo scultore originario del paese che, con il suo talento, ha segnato le prime tappe della sua carriera artistica. Il sindaco Nigrelli ricorda Reina come un artista puro e coraggioso, testimonianza della vitalità culturale del territorio. Questo omaggio sottolinea l'importanza di valorizzare le figure che hanno contribuito allo sviluppo artistico locale.
Comitini rende omaggio a Lorenzo Reina, lo scultore scomparso che proprio nel piccolo centro mosse i primi passi della sua carriera artistica. A ricordarlo è il sindaco Luigi Nigrelli, che in un messaggio ha voluto sottolineare il legame profondo tra l’artista e la comunità."Lorenzo Reina è stato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
