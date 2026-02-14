L' inchiesta sulle tangenti per la cittadinanza italiana a Comitini chiesto l' azzeramento della Giunta

A Comitini, i consiglieri comunali di opposizione Gaia Baldi, Clelia Garlisi e Aleandro Lorenzano hanno richiesto l’azzeramento della Giunta dopo aver scoperto tangenti legate alla cittadinanza italiana. La decisione arriva in un momento di forte discussione pubblica su presunti favori illeciti che coinvolgono funzionari locali. I consiglieri accusano la Giunta di aver favorito pratiche irregolari che hanno danneggiato la trasparenza amministrativa nel paese.

“Presa di responsabilità politica”. Lo chiedono, in un clima di crescente dibattito pubblico, i consiglieri comunali di opposizione di Comitini: Gaia Baldi, Clelia Garlisi e Aleandro Lorenzano. E lo hanno fatto indirizzando una nota ufficiale al sindaco affinché azzeri la Giunta. "Tangenti per la cittadinanza italiana": chiesto l'arresto di un sindaco, un avvocato e diversi funzionari comunali dell'Agrigentino “In un contesto piccolo e coeso come quello di Comitini, ogni vicenda che coinvolga persone legate, a vario titolo, alla vita pubblica e amministrativa produce inevitabilmente ripercussioni sul clima di fiducia, sulla serenità dei cittadini e sulla credibilità delle istituzioni locali - scrivono i consiglieri comunali -.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

La Procura di Agrigento ha chiesto l’arresto di un sindaco, un avvocato e altri funzionari comunali perché sospettati di aver scambiato la cittadinanza italiana con tangenti.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: TANGENTI RICOSTRUZIONE: DUE ARRESTATI TORNANO IN LIBERTA' MA ACCUSE INTATTE; Castel Volturno, bufera su Marrandino: quarta inchiesta; Corruzione, indagati 5 funzionari delle Dogane: tangenti per far passare merce dal porto di Brindisi; Appalto per i rifiuti: indagato il sindaco Marrandino.

Tangenti alla camera mortuaria del Cervello, arrestati tre dipendentiPALERMO – L’inchiesta sulle tangenti pagate nelle camere mortuarie per il rilascio delle salme si è subito allargata. Stavolta finiscono gli arresti domiciliari per corruzione tre dipendenti dell’ospe ... livesicilia.it

Tangenti per la cittadinanza italiana: chiesto l'arresto di un sindaco, un avvocato e diversi funzionari comunali dell'AgrigentinoGli indagati, di diversi centri della provincia, sono 22: centinaia di brasiliani avrebbero pagato dai 3.500 a 5.000 euro per comprare lo status. Il gip rigetta la misura e la Procura la ripropone a ... agrigentonotizie.it