Scoppia un incendio in casa a Orzinuovi per una sigaretta rimasta accesa | morta una donna paralizzata
Un incendio domestico a Orzinuovi, causato da una sigaretta lasciata accesa, è costato la vita a Maria Teresa Brognoli, donna paralizzata. L’incidente è avvenuto il 7 gennaio, portando alla tragica perdita di una vita. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio, evidenziando l’importanza di rispettare le norme di sicurezza in casa.
Maria Teresa Brognoli è deceduta il 7 gennaio in seguito a un incendio esploso in casa a Orzinuovi (Brescia). La 75enne, costretta a muoversi in sedia a rotelle, avrebbe provato a fuggire. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Floria Paissoni morta nell’incendio di casa a Sarnico: una sigaretta rimasta accesa potrebbe aver causato il rogo
Leggi anche: Incendio a Orzinuovi: la 75enne Maria Teresa Brognoli muore in casa per una sigaretta lasciata accesa
Incendio a Orzinuovi: la 75enne Maria Teresa Brognoli muore in casa per una sigaretta lasciata accesa - L’anziana paralizzata ha provato a mettersi in salva ma è stata uccisa dalle esalazioni nella camera da letto. msn.com
Anziana paralizzata muore in incendio in casa causato da una sigaretta - Una donna di 75 anni è morta stamani a Orzinuovi, nel Bresciano, nell'incendio scoppiato all'interno della sua abitazione. msn.com
Lei era a Le Constellation quando è scoppiato l'incendio ed è rimasta ferita a un braccio - facebook.com facebook
Crans-Montana, il momento in cui scoppia l’incendio: la foto delle candele accese verso il soffitto e le fiamme che divampano x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.