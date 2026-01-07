Scoppia un incendio in casa a Orzinuovi per una sigaretta rimasta accesa | morta una donna paralizzata

Da fanpage.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio domestico a Orzinuovi, causato da una sigaretta lasciata accesa, è costato la vita a Maria Teresa Brognoli, donna paralizzata. L’incidente è avvenuto il 7 gennaio, portando alla tragica perdita di una vita. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio, evidenziando l’importanza di rispettare le norme di sicurezza in casa.

Maria Teresa Brognoli è deceduta il 7 gennaio in seguito a un incendio esploso in casa a Orzinuovi (Brescia). La 75enne, costretta a muoversi in sedia a rotelle, avrebbe provato a fuggire. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Floria Paissoni morta nell’incendio di casa a Sarnico: una sigaretta rimasta accesa potrebbe aver causato il rogo

Leggi anche: Incendio a Orzinuovi: la 75enne Maria Teresa Brognoli muore in casa per una sigaretta lasciata accesa

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

scoppia incendio casa orzinuoviIncendio a Orzinuovi: la 75enne Maria Teresa Brognoli muore in casa per una sigaretta lasciata accesa - L’anziana paralizzata ha provato a mettersi in salva ma è stata uccisa dalle esalazioni nella camera da letto. msn.com

scoppia incendio casa orzinuoviAnziana paralizzata muore in incendio in casa causato da una sigaretta - Una donna di 75 anni è morta stamani a Orzinuovi, nel Bresciano, nell'incendio scoppiato all'interno della sua abitazione. msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.