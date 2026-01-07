Scoppia un incendio in casa a Orzinuovi per una sigaretta rimasta accesa | morta una donna paralizzata

Un incendio domestico a Orzinuovi, causato da una sigaretta lasciata accesa, è costato la vita a Maria Teresa Brognoli, donna paralizzata. L’incidente è avvenuto il 7 gennaio, portando alla tragica perdita di una vita. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio, evidenziando l’importanza di rispettare le norme di sicurezza in casa.

Anziana paralizzata muore in incendio in casa causato da una sigaretta - Una donna di 75 anni è morta stamani a Orzinuovi, nel Bresciano, nell'incendio scoppiato all'interno della sua abitazione. msn.com

