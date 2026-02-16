L’impero dei Fantallenatori diventa di Stato | la Serie A acquista il Fantacalcio

La Lega Serie A ha deciso di acquisire il 51% di Quadronica, la società napoletana che gestisce il popolare gioco di fantacalcio, per effetto di una spinta decisa da Luigi De Siervo, amministratore delegato. Questa mossa trasforma il mondo dei Fantallenatori in una realtà più diretta, con un forte coinvolgimento della massima serie calcistica italiana. Il passo concreto si traduce in una presenza più forte del calcio di Serie A nel digitale, rendendo il fantacalcio parte integrante del suo mercato.

Il confine tra il rettangolo verde e lo schermo dello smartphone si è ufficialmente dissolto. La Lega Serie A, sotto la spinta dell’Amministratore Delegato Luigi De Siervo, ha deliberato l’acquisto del 51% di Quadronica, la srl napoletana che dal 2008 detiene il marchio e la piattaforma di Fantacalcio.it. L’annuncio, arrivato per bocca del Presidente Ezio Simonelli a margine dell’assemblea odierna, segna la nascita di un colosso mediatico senza precedenti nel panorama sportivo europeo. Con una valutazione complessiva vicina ai 40 milioni di euro — cifra raddoppiata nel giro di soli due anni — via Rosellini trasforma il gioco più amato dagli italiani in un asset istituzionale, puntando a un’integrazione verticale che promette di rivoluzionare l’esperienza dei 6 milioni di appassionati. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

La Lega di Serie A sta valutando l’acquisto del Fantacalcio.

