Share del 33.9% per il nuovo Sandokan con Can Yaman e Alessandro Preziosi. Il nuovo Sandokan è partito come un ciclone: 5 milioni e 755mila spettatori e un “monstre” 33,9% di share nel debutto del 1° dicembre su Rai 1. Una rinascita epica per la Tigre della Malesia, interpretata da Can Yaman, con Ed Westwick e Alessandro Preziosi, e soprattutto una produzione che ha trasformato mezza Italia in un immaginario sud-est asiatico credibile, cinematografico, sorprendente. Ma dove è stata girata davvero questa super–serie? La risposta è: molto più vicino di quanto sembri. L’Italia che diventa Borneo e Brunei: tra Formello, Toscana e Lazio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Dov’è stato girato il nuovo Sandokan: l’Italia diventa Borneo, Malesia e Singapore, la serie parte col botto

