La Lega di Serie A vuole comprare il Fantacalcio

La Lega di Serie A sta valutando l’acquisto del Fantacalcio. Al momento, il gioco è gestito da una piccola società, Quadronica, con circa 20 dipendenti. La possibilità di acquisire il marchio potrebbe portare a un rilancio del gioco, molto popolare tra i tifosi italiani. La decisione finale non è ancora presa, ma l’idea sta prendendo quota tra i vertici della Lega.

La Serie A vuole comprare il Fantacalcio. Attualmente il gioco è edito da una Srl da 20 dipendenti che si chiama Quadronica. Il Fatto Quotidiano racconta che è stata fondata nel 2008 e la possiedono al 50% tramite veicoli societari due imprenditori napoletani: Nino Ragosta e Luigi Cutolo. La app sul telefonino dove inserire formazioni e calcolare i risultati, la piattaforma per le aste, i voti "live" senza aspettare l'uscita dei quotidiani. Sono le innovazioni che hanno portato Fantacalcio di Quadronica a coprire il 90% del mercato. Fantacalcio. Anche la parola Fantacalcio è un marchio registrato.

