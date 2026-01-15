Tradizioni a rischio per mancanza di volontari | Montefiascone senza carri di Carnevale Pro loco in bilico a Oriolo

In Toscana, alcune tradizioni locali sono a rischio a causa della diminuzione di volontari disponibili. A Montefiascone, il Carnevale potrebbe perdere i carri storici, mentre a Oriolo la Pro loco si trova in difficoltà. Questi casi evidenziano come la scarsità di partecipanti possa mettere a rischio iniziative e patrimoni culturali consolidati nel tempo. La mancanza di volontari rappresenta una sfida crescente per la tutela delle tradizioni più radicate.

Due realtà associative della Tuscia si trovano a fare i conti con una partecipazione sempre più ridotta e con il rischio di interrompere attività e tradizioni radicate nel territorio. A Oriolo Romano la Pro loco rischia di non avere un nuovo direttivo e di dover cessare le proprie attività. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Leggi anche: Pro loco, volontari in festa: "Anno ricco di successi"

Leggi anche: Pro Loco, festa dei volontari: "Sono un pilastro della città"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Protezione civile, rischio bradisismico nell’area dei Campi Flegrei: attivato il servizio digitale per l’iscrizione ai Seminari formativi per volontari - 140 recante “Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi ... regione.campania.it

La morte del cavallo a Nocera Inferiore è un fatto grave. Il benessere animale non può essere subordinato al folklore. Aggiorneremo la Legge Regionale 3/2019: valutazione del rischio obbligatoria e stop a sfilate su asfalto bagnato. Tradizioni sì, ma etiche. x.com

AvellinoToday. . Montevergine isolato dopo la frana: Santuario chiuso, a rischio la Candelora del 2 febbraio Leggi la notizia su Avellinotoday.it Link nel primo commento #Montevergine #Candelora #Avellino #Tradizioni #Santuario #avellinotoday #c facebook