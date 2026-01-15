Tradizioni a rischio per mancanza di volontari | Montefiascone senza carri di Carnevale Pro loco in bilico a Oriolo

In Toscana, alcune tradizioni locali sono a rischio a causa della diminuzione di volontari disponibili. A Montefiascone, il Carnevale potrebbe perdere i carri storici, mentre a Oriolo la Pro loco si trova in difficoltà. Questi casi evidenziano come la scarsità di partecipanti possa mettere a rischio iniziative e patrimoni culturali consolidati nel tempo. La mancanza di volontari rappresenta una sfida crescente per la tutela delle tradizioni più radicate.

Due realtà associative della Tuscia si trovano a fare i conti con una partecipazione sempre più ridotta e con il rischio di interrompere attività e tradizioni radicate nel territorio. A Oriolo Romano la Pro loco rischia di non avere un nuovo direttivo e di dover cessare le proprie attività. 🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

