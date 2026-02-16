L’idea dietro a LaFarmacia | creare hub della salute

L’idea di trasformare le farmacie in centri di salute nasce dall’intenzione di rispondere meglio alle esigenze dei cittadini. Quattro anni fa, questa proposta sembrava ancora lontana, ma oggi molte farmacie hanno già adottato nuovi servizi e spazi dedicati alla prevenzione. Un esempio concreto è la farmacia di via Roma, che ha aperto un’area dedicata alla misurazione della pressione e alla consulenza nutrizionale.

TRASFORMARE le farmacie da strutture familiari ad aziende moderne. Detto oggi sembra ovvio, ma lo era meno solo 8 anni fa. Ci pensò il governo Renzi a liberalizzare il settore e a consentire l'ingresso nel mondo delle farmacie delle società di capitali. Nel 2018, due giovani professionisti under 40 lasciano carriere promettenti nel mondo degli investimenti e della finanza per inseguire un'intuizione nata quasi per caso, davanti a un caffè. Uno legge un articolo sul Ddl Concorrenza, l'altro ascolta. Parlano, si confrontano, si appassionano. In quel momento, senza saperlo, gettano le basi per quello che oggi è diventato il più grande gruppo indipendente nel retail delle farmacie in Italia.