Sanità la rivoluzione è digitale | Farmacie come hub della salute

La sanità sta vivendo una trasformazione digitale, con le farmacie che assumono un ruolo centrale come hub della salute territoriale. Secondo Clara Mottinelli, presidente di Federfarma Brescia, questa evoluzione rafforza il collegamento tra farmacie e case di comunità, contribuendo a un sistema sanitario più integrato e accessibile.

Brescia – Farmacie nella rete della sanità territoriale, a supporto anche delle case di comunità. Una prospettiva che ha basi solide, quella di Clara Mottinelli, presidente di Federfarma Brescia, nonché membro del consiglio di presidenza di Federfarma nazionale, in occasione del bilancio di fine anno dell’associazione dei titolari di farmacia della provincia di Brescia. “Nel corso dell’anno – spiega – le farmacie bresciane hanno consolidato il proprio ruolo di primo punto di contatto del cittadino con il sistema sanitario, garantendo nuove risposte ai bisogni emergenti, in particolare per l’accesso ai servizi offerti in farmacia, su tutti la telemedicina e le vaccinazioni”. Ilgiorno.it La rivoluzione dell’IA in sanità è già realtà: i pazienti digitali corrono, mentre i professionisti procedono più lentamente. Il divario tra uso quotidiano delle tecnologie e adozione clinica evidenzia una necessità urgente: formare, integrare e semplificare per ren - facebook.com facebook A Tortona, ospite del locale Circolo di Fratelli d’Italia per raccontare la rivoluzione tranquilla della sanità piemontese. x.com © Ilgiorno.it - Sanità, la rivoluzione è digitale: “Farmacie come hub della salute”