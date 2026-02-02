Lezione di democrazia di Marta Cartabia agli studenti bolognesi | Non date per scontato i nostri valori

Oggi gli studenti del liceo Malpighi di Bologna hanno incontrato Marta Cartabia, una delle figure più importanti nel campo del diritto in Italia. La professoressa ha tenuto una lezione sulla democrazia, ricordando ai ragazzi di non dare mai per scontati i valori fondamentali su cui si basa il nostro Paese. Ha spiegato con semplicità quanto sia importante difendere e rispettare le istituzioni e i diritti, anche in momenti difficili. La giornata si è trasformata in un’occasione per riflettere sulla nostra libertà e sulle responsabilità di tutti.

Una giornata decisamente speciale, quella di oggi, per gli studenti del liceo Malpighi di Bologna che hanno potuto ascoltare una lezione della professoressa Marta Cartabia, ordinario di diritto costituzionale presso la Bocconi di Milano, già ministro della giustizia e presidente emerita della corte costituzionale. Il titolo: "Alle origini della democrazia costituzionale italiana". L'incontro, che si inserisce nella collaborazione tra i Licei Malpighi e l'Università Bocconi di Milano nell'ambito del progetto "Bocconi in Your School", rappresenta l'evento di apertura della settimana di educazione civica in programma dal 9 al 13 febbraio, con tanti relatori e incontri con docenti ed esperti italiani e internazionali.

