2027 Fuga dalla democrazia presentazione del libro di Sergio Rizzo

Sabato sera a Pratovecchio si tiene la presentazione del libro di Sergio Rizzo,

"Uffa che barba!, Uffa che nervi!". Due libri per dire "evviva le bambine che rompono gli zibidei" È in programma sabato 31 gennaio (ore 21:00) presso la Sala del Podestà di Pratovecchio la presentazione del libro “2027. Fuga dalla democrazia” del giornalista e scrittore Sergio Rizzo, edito da Solferino. Un grande evento culturale che coinvolge undici biblioteche di Arezzo e delle sue vallate, che celebra la passione per la lettura e il ruolo essenziale dei Comuni nel tessuto culturale della provincia. Dal 16 gennaio al 28 marzo 2026 le biblioteche e altri loghi della cultura come teatri, auditorium e sale del Consiglio si animeranno con un fitto calendario di incontri con gli autori e presentazioni dei loro ultimi libri pubblicati tra il 2024 e l’anno appena iniziato, offrendo occasioni di incontro e scoperta per tutte le età.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Approfondimenti su Sergio Rizzo

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Lectorinfabula 2025 - 2027. Fuga dalla democrazia (Turi - Auditorium)

Ultime notizie su Sergio Rizzo

Argomenti discussi: 2027. Fuga dalla democrazia. Sergio Rizzo porta la sua ultima fatica letteraria a Castiglion Fiorentino; Sergio Rizzo presenta il suo ultimo libro; Dal delitto di Garlasco al caso Garlasco; Videosorveglianza, Castiglioni a quota cento.

Questa sera, tra gli ospiti di Giovanni Floris a #DiMartedì ci saranno: Massimo Giannini Silvia Salis Massimo Gramellini Antonio Padellaro Sigfrido Ranucci Sergio Rizzo Eliana Como Elsa Fornero Barbara Gallavotti Elisabetta Piccolotti Evelina Christillin Achill - facebook.com facebook

Questa sera, tra gli ospiti di Giovanni Floris a #DiMartedì ci saranno: @MassimGiannini @silvia_salis @MaxGramel @a_padellaro @SigfridoRanucci Sergio Rizzo @ElianaComo @elsafornero @bgallavotti @BettaPiccolotti Evelina Christillin @TotaroAchille x.com