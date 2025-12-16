Roberto Bolle svela perché non è mai stato ospite da Maria De Filippi ad Amici

Roberto Bolle, celebre étoile e icona della danza, spiega perché non è mai stato ospite ad Amici di Maria De Filippi. Nel corso degli anni, il talent ha visto la partecipazione di numerosi artisti di fama internazionale, ma Bolle ha scelto di mantenere questa distanza. Ecco le ragioni di questa scelta e alcuni dettagli sul suo rapporto con il celebre programma.

© Dilei.it - Roberto Bolle svela perché non è mai stato ospite da Maria De Filippi ad Amici Ad Amici di Maria De Filippi, nel corso del tempo, sono stati ospiti tantissimi grandi delle arti, dello spettacolo, del cinema, della musica, del ballo. C’è un nome, però, che al momento non è stato presente in studio: Roberto Bolle. Per quale motivo? No, nessuna scelta di non apparire all’interno del talent condotto da Maria, ma pura casualità, come ha spiegato lo stesso Bolle ad Alessandro Cattelan nella puntata del podcast Supernova. Perché Roberto Bolle non è mai stato ospite da Amici di Maria De Filippi. “ Maria ti ha chiesto di andare, oppure non si permette nemmeno? Cioè, che sei a un livello talmente alto e quindi nemmeno ti hanno contattato”, questa la domanda, mossa da una pura curiosità, di Alessandro Cattelan a Roberto Bolle. Dilei.it Sanremo 2024 - Roberto Bolle balla il Boléro di Ravel Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Roberto Bolle - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.