L’Eurovision Song Contest Live Tour è stato rimandato

L’Eurovision Song Contest Live Tour è stato rinviato a causa di problemi organizzativi. Inizialmente, l’evento doveva svolgersi a metà gennaio per celebrare i settant’anni del celebre festival musicale europeo, ma ora non si terrà come previsto. Molti fan avevano già acquistato i biglietti e attendevano con trepidazione questa data speciale, che avrebbe riunito artisti di diversi paesi.

A metà gennaioera stato annunciato l' Eurovision Song Contest Live Tour, un evento celebrativo per festeggiare i settant'anni del festival europeo. «Dieci città, un'esperienza live unica in tutta Europa», recitava il comunicato ufficiale. «Le icone di sette decenni dell'Eurovision sul palco con i loro successi senza tempo. Dieci artisti dell'Eurovision 2026 in tour dal vivo nelle principali capitali europee». La tournée avrebbe dovuto arrivare anche in Italia, il 19 giugno 2026 all' Arena Milano, l' Arena Santa Giulia che sta ospitando alcune gare dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, e che diventerà un'area destinata alla musica dal vivo a partire dal 6 maggio, con il concerto di Ligabue.