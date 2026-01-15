L’Eurovision Song Contest Live Tour fa tappa a Milano i biglietti

L’Eurovision Song Contest Live Tour arriva a Milano, portando sul palco i principali artisti del celebre evento musicale. L’appuntamento fa parte delle tappe europee per celebrare i 70 anni di questa storica manifestazione. I biglietti sono disponibili, offrendo agli appassionati l’opportunità di vivere da vicino l’atmosfera unica dell’Eurovision. Un’occasione da non perdere per gli amanti della musica dal vivo e della tradizione europea.

L’ Eurovision Song Contest Live Tour attraverserà il Vecchio Continente quest’estate per celebrare i 70 anni del più grande evento musicale dal vivo al Mondo, ecco la data italiana. L’Unione Europea di Radiodiffusione (EBU) è lieta di annunciare che il primo tour ufficiale Eurovision Song Contest Live Tour attraverserà l’Europa quest’estate per celebrare i 70 anni del più grande evento musicale dal vivo al mondo. La data italiana, prodotta da Vivo Concerti, è prevista venerdì 19 giugno 2026 all’Arena Milano. Creata appositamente per l’anno dell’anniversario, questa indimenticabile esperienza concertistica riunisce gli iconici artisti dell’ Eurovision Song Contest e gli artisti dell’edizione del 2026 per celebrare l’eredità del concorso, la fan base globale e sette decenni di musica indimenticabile. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

