Eurovision Song Contest Live Tour sarà anche a Milano a giugno
A giugno Milano ospiterà il “Eurovision Song Contest Live Tour”, il tour ufficiale dell’Unione Europea di Radiodiffusione (EBU) dedicato ai 70 anni dell’Eurovision Song Contest. L’evento si inserisce in un itinerario che attraversa diverse città europee, offrendo ai fan l’opportunità di vivere da vicino l’atmosfera di uno dei più importanti eventi musicali dal vivo al mondo.
Milano, 15 gen. (askanews) – L’Unione Europea di Radiodiffusione (EBU) è lieta di annunciare che il primo tour ufficiale “Eurovision Song Contest Live Tour” attraverserà l’Europa quest’estate per celebrare i 70 anni del più grande evento musicale dal vivo al mondo. La data italiana, prodotta da Vivo Concerti, è prevista venerdì 19 giugno 2026 all’Arena Milano di Milano. Creata appositamente per l’anno dell’anniversario, questa indimenticabile esperienza concertistica riunisce gli iconici artisti dell’Eurovision Song Contest e gli artisti dell’edizione del 2026 per celebrare l’eredità del concorso, la fan base globale e sette decenni di musica indimenticabile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Eurovision Song Contest 2026: Israele autorizzato a partecipare
Leggi anche: Eurovision Song Contest 2026: Ecco Chi Si E’ Ritirato!
Dreaming San Marino Song Contest: partono gli ultimi casting -; Basilea ha passato il testimone a Vienna; Dreaming San Marino Song Contest: oltre 800 iscritti da 40 Paesi del mondo; CLIPSE in concerto a Milano in agosto [Info e Biglietti].
"Eurovision Song Contest Live Tour" sarà anche a Milano a giugno - L'Unione Europea di Radiodiffusione (EBU) è lieta di annunciare che il primo tour ufficiale 'Eurovision Song ... msn.com
Eurovision Song Contest Live Tour 2026: Milano tra le tappe del tour celebrativo dei 70 anni [Info & Biglietti] - L’Eurovision compie 70 anni e per celebrarlo arriva il primo Eurovision Song Contest Live Tour, con tappe in 10 città europee. newsic.it
L'Eurovison Song Contest arriva a Milano - L'Eurovision Song Contest Live Tour inizierà un mese dopo la Finale del 70° Eurovision Song Contest, che si terrà a Vienna il 16 maggio, con semifinali il 12 e il 14 maggio. rockol.it
Il primo tour ufficiale “Eurovision Song Contest Live Tour” arriva quest’estate in Europa e farà tappa anche in Italia, a Milano. 19 GIUGNO 2026 – ARENA MILANO – MILANO Un evento unico che celebra i 70 anni del più grande evento musicale dal vivo al mo facebook
Eurovision Song Contest compie 70 anni ... ma parteciperanno solo 35 Paesi x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.