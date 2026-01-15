Eurovision Song Contest Live Tour sarà anche a Milano a giugno

A giugno Milano ospiterà il “Eurovision Song Contest Live Tour”, il tour ufficiale dell’Unione Europea di Radiodiffusione (EBU) dedicato ai 70 anni dell’Eurovision Song Contest. L’evento si inserisce in un itinerario che attraversa diverse città europee, offrendo ai fan l’opportunità di vivere da vicino l’atmosfera di uno dei più importanti eventi musicali dal vivo al mondo.

Milano, 15 gen. (askanews) – L’Unione Europea di Radiodiffusione (EBU) è lieta di annunciare che il primo tour ufficiale “Eurovision Song Contest Live Tour” attraverserà l’Europa quest’estate per celebrare i 70 anni del più grande evento musicale dal vivo al mondo. La data italiana, prodotta da Vivo Concerti, è prevista venerdì 19 giugno 2026 all’Arena Milano di Milano. Creata appositamente per l’anno dell’anniversario, questa indimenticabile esperienza concertistica riunisce gli iconici artisti dell’Eurovision Song Contest e gli artisti dell’edizione del 2026 per celebrare l’eredità del concorso, la fan base globale e sette decenni di musica indimenticabile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

