Ha aiutato Putin a costruire l' Oreshnik | la rivelazione sulla Cina e il missile ipersonico russo

La Cina avrebbe fornito un supporto fondamentale alla Russia nella costruzione del missile ipersonico Oreshnik. Secondo alcune fonti, Pechino starebbe aiutando Mosca a rafforzare il suo arsenale militare, bypassando le sanzioni occidentali e accelerando la produzione di armi strategiche. La scoperta apre nuovi interrogativi sui legami tra i due Paesi e sulla possibilità di una collaborazione più stretta nel settore militare.

La Cina starebbe giocando un ruolo chiave, finora sottovalutato, nel rafforzamento dell’arsenale missilistico russo, permettendo a Vladimir Putin di aggirare le sanzioni occidentali e accelerare la produzione di nuove armi strategiche. Al centro di questa cooperazione c’è l’ Oreshnik, un missile balistico ipersonico a capacità nucleare, già impiegato due volte in combattimento e in grado di colpire obiettivi in Europa in meno di venti minuti. Con una velocità che supera gli 8.000 chilometri orari, il missile può rilasciare fino a sei testate durante il volo, rendendo estremamente complessa qualsiasi intercettazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

