La Cina avrebbe fornito un supporto fondamentale alla Russia nella costruzione del missile ipersonico Oreshnik. Secondo alcune fonti, Pechino starebbe aiutando Mosca a rafforzare il suo arsenale militare, bypassando le sanzioni occidentali e accelerando la produzione di armi strategiche. La scoperta apre nuovi interrogativi sui legami tra i due Paesi e sulla possibilità di una collaborazione più stretta nel settore militare.

La Cina starebbe giocando un ruolo chiave, finora sottovalutato, nel rafforzamento dell’arsenale missilistico russo, permettendo a Vladimir Putin di aggirare le sanzioni occidentali e accelerare la produzione di nuove armi strategiche. Al centro di questa cooperazione c’è l’ Oreshnik, un missile balistico ipersonico a capacità nucleare, già impiegato due volte in combattimento e in grado di colpire obiettivi in Europa in meno di venti minuti. Con una velocità che supera gli 8.000 chilometri orari, il missile può rilasciare fino a sei testate durante il volo, rendendo estremamente complessa qualsiasi intercettazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ha aiutato Putin a costruire l'Oreshnik": la rivelazione sulla Cina e il missile ipersonico russo

Nella recente escalation tra Ucraina e Russia, Mosca ha annunciato l'impiego del missile ipersonico Oreshnik in un attacco su Kiev.

Mosca ha schierato in Bielorussia il missile ipersonico Oreshnik, capace di raggiungere Bruxelles in pochi minuti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

