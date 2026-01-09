Massiccio attacco russo su Kiev Mosca | Usato il missile ipersonico Oreshnik

Nella recente escalation tra Ucraina e Russia, Mosca ha annunciato l'impiego del missile ipersonico Oreshnik in un attacco su Kiev. L'attacco ha causato quattro vittime e ferito 19 persone. La situazione rimane tesa, con continui scontri tra le due nazioni.

Continua a piovere fuoco tra Ucraina e Russia. L'esercito di Putin ha condotto un massiccio attacco su Kiev, provocando 4 vittime e il ferimento di altre 19 persone. Il ministero della Difesa di Mosca, inoltre, ha annunciato di aver fatto uso anche del "supermissile" Oreshnik. Bombardata anche la città di Leopoli. Da parte loro, le truppe ucraine hanno preso di mira la regione di Belgorod, con un raid di droni che ha lasciato senza corrente 500mila persone.

