Orban va da Putin e sfida l' Ue sul petrolio russo | Garantiremo l' approvvigionamento energetico da Mosca

Il conflitto in Ucraina e le forniture energetiche sono al centro della visita del premier ungherese Viktor Orbán a Mosca di oggi, venerdì 28 novembre, che ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin al Cremlino.Il vertice arriva poco dopo la concessione da parte di Donald Trump di. 🔗 Leggi su Today.it

Media: " @PM_ViktorOrban incontrerà Putin a Mosca il 28 novembre". #ANSAEuropa #orban ansa.it/europa/notizie… Vai su X

Radio 24. . #FacebookLive #7novembre Nessun Luogo è Lontano - Radio 24 Orban vola da Trump, Putin osserva con attenzione - facebook.com Vai su Facebook

Orban sfida l’UE tornando da Putin - Il premier ungherese Viktor Orban continua a distanziarsi dal resto dell’Unione Europea riguardo ai rapporti con la Russia. Lo riporta rsi.ch

Viktor Orban sfida l’UE a Mosca - Durante l'incontro odierno con il presidente russo Vladimir Putin al Cremlino, il primo ministro ungherese Viktor Orban ha promesso che continuerà a importare gli idrocarburi russi da cui l'Ungheria c ... swissinfo.ch scrive

Orban vola a Mosca da Putin, energia e negoziati di pace in Ucraina al centro del colloquio - Orban: “Vado a Mosca per assicurarmi che l’approvvigionamento energetico dell’Ungheria sia garantito per l’inverno e per il prossimo anno” ... Scrive affaritaliani.it