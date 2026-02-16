Letture e laboratori in maschera

Alla Biblioteca San Pellegrino-Marco Gerra di Reggio, oggi alle 16:45, si svolge l’evento “Carnevale di storie”, che combina letture animate e un laboratorio creativo. La manifestazione si inserisce nel clima festoso del Carnevale, quando bambini e famiglie si riuniscono per divertirsi con maschere e dolci tradizionali. L’appuntamento è rivolto ai più piccoli, a partire dai tre anni, e offre un’occasione per scoprire storie legate a questa festa. La biblioteca invita i genitori a portare i bambini per un pomeriggio di giochi e narrazioni in maschera.

In tema con il Carnevale, in giorni in cui mascherate e dolci tipici impazzano, oggi alle 16,45 alla Biblioteca San Pellegrino-Marco Gerra, a Reggio, in via Rivoluzione d'Ottobre, c'è ' Carnevale di storie ', con letture e laboratorio creativo a cura della biblioteca, destinato in particolare a bambini da tre anni in su. Ingresso su prenotazione (tel. 0522-585616). Un modo creativo per vivere il Carnevale in modo didattico e costruttivo. Sempre oggi un nuovo appuntamento con le ' Letture piccine ', dalle 16,15 alla Biblioteca Santa Croce di via Adua, a Reggio, a cura dei volontari di Nati per Leggere, dedicate a bambini da 3 a 36 mesi.