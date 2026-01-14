Letture in lingua laboratori e genitorialità

A Palazzo Leggenda di Empoli, in via Paladini, prende avvio il nuovo anno con iniziative dedicate alle letture in lingua straniera, ai laboratori e alla genitorialità. L’evento offre spazi di approfondimento e confronto rivolti a famiglie e appassionati, promuovendo la cultura e il sostegno alla crescita dei più piccoli. Un’occasione per scoprire attività educative e culturali in un ambiente dedicato alla comunità.

EMPOLI Letture in lingua straniera, laboratori e focus sulla genitorialità. E' entrato nel vivo il nuovo anno a Palazzo Leggenda di via Paladini a Empoli. Tra gli appuntamenti di questa settimana segnaliamo quello di oggi nella Torre di storie; alle 17 è in programma un viaggio tra figure e parole con " Gli albi illustrati " che prenderanno forma grazie a letture coinvolgenti pensate per i piccoli dai 3 ai 7 anni. Si prosegue con tre appuntamenti di " Civico 0 ". Domani alle 17, c'è " L'eroe non è mai solo ", attraverso la lettura di un mito i bambini dai 6 ai 12 anni avranno l'occasione di riflettere sull'importanza di non essere soli, prendendo spunto dalla figura dell'eroe che affronta le difficoltà con l'aiuto di strumenti magici.

