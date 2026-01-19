In biblioteca a Pocenia l' Ora del racconto laboratori e letture

La Biblioteca Comunale di Pocenia riprende gli incontri dell'Ora del Racconto. L'appuntamento è previsto per venerdì 23 gennaio alle ore 16. Un momento dedicato alla lettura e ai laboratori, pensato per coinvolgere bambini e famiglie in attività di ascolto e scoperta. Un'occasione semplice e serena per condividere il piacere dei libri e della narrazione in un ambiente accogliente e tranquillo.

Riprendono gli incontri dell'Ora del Racconto alla Biblioteca Comunale di Pocenia. L'appuntamento è per venerdì 23 gennaio, alle 16.00, con letture e racconti, laboratori artistici e creativi, immaginazione, allegria e fantasia. Tutti i partecipanti, qualora lo desiderassero, potranno portare da.🔗 Leggi su Udinetoday.it Natale 2025 in biblioteca: letture, incontri, mostre e laboratori per bambini

