Letojanni fognatura a rischio | mareggiate e burocrazia minacciano l’economia turistica siciliana Interventi bloccati

A Letojanni, le mareggiate hanno danneggiato le condotte fognarie, lasciando il sistema di scarico in condizioni precarie e rallentando i lavori di riparazione. La burocrazia complessa blocca da mesi gli interventi di messa in sicurezza, mentre le attività turistiche della zona rischiano di subire un forte calo questa estate.

Letojanni, la fognatura sotto assedio: tra mareggiate, burocrazia e un’economia a rischio. Letojanni, gioiello della costa siciliana, si trova nuovamente a fronteggiare un’emergenza che rischia di compromettere il suo futuro turistico. L’ennesima mareggiata del 14 febbraio 2026 ha minacciato di vanificare gli sforzi per la messa in sicurezza della condotta fognaria, mentre un intricato rimpallo di competenze tra enti regionali e locali paralizza gli interventi necessari. Il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, denuncia una situazione insostenibile che mette a rischio un’area cruciale per l’economia siciliana.🔗 Leggi su Ameve.eu

