Il governatore Occhiuto torna a criticare la burocrazia che rallenta gli interventi di protezione nelle zone a rischio idrogeologico in Calabria. Secondo lui, per realizzare lavori contro l’erosione costiera servono almeno 18 pareri diversi, e le leggi italiane rendono tutto molto complicato, con troppi passaggi burocratici. Una situazione che mette a rischio la sicurezza delle coste e delle comunità locali.

«Per fare un intervento di difesa dall’erosione costiera occorrono 18 pareri. C'è una legislazione in Italia che rende difficile intervenire. Il ciclone in Calabria e Sicilia e l’alluvione in Sardegna, hanno dimostrato che il nostro sistema non è costruito per prevenire e mitigare il rischio idrogeologico. Interventi che potrebbero durare un anno durano 7 anni perché per la nostra legislazione lo Stato controlla tutto all’inizio e non controlla dopo. Sarebbe utile se si invertisse il paradigma, facendo norme per programmare e finanziare gli interventi, dare la possibilità alle imprese e ai progettisti di farle e di pagare se si fanno male». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Rischio idrogeologico in Calabria, Occhiuto denuncia: lavori bloccati dalla burocrazia

