La statale 63 del Cerreto resta chiusa da giorni, bloccando la circolazione in Lunigiana. La frana di Soliera continua a creare disagi: mezzi pesanti sono fermi e le attività economiche si fermano. L’Anas ha iniziato i sopralluoghi all’alba, ma ancora nessuna soluzione concreta per riaprire la strada e far ripartire il traffico. La situazione rischia di aggravarsi se non si interviene subito.

La strada statale 63 del Cerreto resta chiusa al traffico. Il sopralluogo dell’ Anas alla frana di Soliera è cominciato ieri all’alba ma non ha portato soluzioni rapide per riaprire la strada e ridare ossigeno ai paesi della Lunigiana orientale ormai in apnea. Non c’è solo da rimuovere la grande quantità di fango, sassi di grosse dimensioni e alberi che hanno paralizzato una viabilità già compromessa dallo smottamento di appena una settimana prima. Altri pezzi di quel versante rischiano ancora di precipitare: bisogna toglierli e mettere in sicurezza la collina prima di provare a riaprire almeno a senso unico alternato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Statale ko, Lunigiana in tilt. La collina frana ancora. Mezzi pesanti bloccati: economia a rischio paralisi

La frana sulla statale 640 continua a avanzare.

Una frana ha bloccato la statale del Valico di Cerreto, creando disagi sulla strada tra Fivizzano e le zone circostanti.

