Anna Maria D’Agata | scrivere per ascoltare la realtà

Lopinionista.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un silenzio che attraversa le pagine di L’Ospite. Racconti (Vertigo Edizioni, 2025), e non è un silenzio vuoto: è uno spazio d’ascolto, quello in cui i personaggi di Anna Maria D’Agata imparano a riconoscersi, a misurare le proprie fragilità e a fare i conti con l’imprevisto. Sociologa di formazione, viaggiatrice per vocazione, D’Agata ha trasformato anni di osservazione e di vita in diversi paesi in una scrittura limpida, esatta, capace di cogliere il mistero nelle cose più quotidiane. In questa intervista, l’autrice riflette su come si costruisce un personaggio, sul valore del non detto, sulle letture che l’hanno accompagnata e sulle nuove sfide della scrittura oggi — in un mondo dove il tempo per ascoltare, forse, è la forma più autentica di resistenza. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

