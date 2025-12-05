L’Ospite Racconti di Anna Maria D’Agata

L’inquietudine dell’ordinario: “L’Ospite”, i racconti di Anna Maria D’Agata. Editore: Vertigo Edizioni, 2025 Pagine: 164 ISBN: 979-12-5537-191-5 Collana: “Specchi di carta” Genere: Narrativa contemporanea – Racconti Prezzo: € 14,00 In L’Ospite. Racconti (Vertigo Edizioni, 2025) Anna Maria D’Agata dà forma a un universo narrativo popolato da figure comuni e tuttavia misteriose, in cui il confine tra normalità e smarrimento diventa sottile. Le sue storie, sette in tutto, si dispongono come variazioni sul tema dell’imprevisto: un’alterazione minima — l’arrivo di uno sconosciuto, un gesto, un pensiero — basta a incrinare la superficie del quotidiano e a far emergere un senso di inquietudine silenziosa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

