Si apre un nuovo capitolo per Vm Motori, che ha completato e concluso con successo la transazione con Marval Group. "Si segna così una nuova e strategica fase per Vm Motori", fanno sapere dall’azienda, che spiega che a seguito dell’accordo raggiunto il 9 settembre 2025, "la transazione è stata ora finalizzata tramite la chiusura formale, aprendo un nuovo capitolo focalizzato sulla continuità, lo sviluppo industriale e la crescita a lungo termine" spiegando che, fondato negli anni ‘50 e con sede a Torino, "il Gruppo Marval è un attore industriale affermato con una solida esperienza nei lavori meccanici di precisione, per componenti motori e trasmissioni in ghisa e alluminio, servendo una vasta gamma di applicazioni, che vanno dalle macchinari industriali ai sistemi avanzati di motorizzazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Vm e Marval, si apre un nuovo capitolo"

Leggi anche: Vm-Marval, si entra nel vivo. Piano industriale, ecco le linee

Leggi anche: Il futuro della Vm Motori. Un documento per Marval. Obiettivo, tutela del salario

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Vm e Marval, si apre un nuovo capitolo.

"Vm e Marval, si apre un nuovo capitolo" - Completata l’acquisizione, il dg Marco Puglia: "Garantita la continuità per il nostro personale, i nostri clienti e i nostri partner" ... msn.com