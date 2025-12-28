Vm e Marval si apre un nuovo capitolo
Si apre un nuovo capitolo per Vm Motori, che ha completato e concluso con successo la transazione con Marval Group. "Si segna così una nuova e strategica fase per Vm Motori", fanno sapere dall’azienda, che spiega che a seguito dell’accordo raggiunto il 9 settembre 2025, "la transazione è stata ora finalizzata tramite la chiusura formale, aprendo un nuovo capitolo focalizzato sulla continuità, lo sviluppo industriale e la crescita a lungo termine" spiegando che, fondato negli anni ‘50 e con sede a Torino, "il Gruppo Marval è un attore industriale affermato con una solida esperienza nei lavori meccanici di precisione, per componenti motori e trasmissioni in ghisa e alluminio, servendo una vasta gamma di applicazioni, che vanno dalle macchinari industriali ai sistemi avanzati di motorizzazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Vm e Marval, si apre un nuovo capitolo.
