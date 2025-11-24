Chanel Totti apre un nuovo capitolo lontano dai social

. Un silenzio improvviso che accende domande e alimenta mistero. La giovane Chanel Totti sconvolge il ritmo abituale dei suoi social e crea un vuoto che richiama subito l’attenzione del web. Lei interrompe le pubblicazioni per alcuni giorni e sorprende tutti quando non dedica alcun messaggio al fratello Cristian nel giorno del suo compleanno, rompendo una tradizione affettuosa che da sempre caratterizza il loro rapporto. Un dettaglio così insolito spinge fan, curiosi e commentatori a chiedersi cosa stia accadendo nella vita della figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, da anni abituata a convivere con la luce costante dei riflettori. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Chanel Totti apre un nuovo capitolo lontano dai social

Argomenti simili trattati di recente

La semplicità di Chanel Totti, divina. - facebook.com Vai su Facebook

Totti e Ilary Blasi, arriva finalmente il divorzio, ma non si placano i litigi: c’entra la figlia Chanel - Francesco Totti e Ilary Blasi sono prossimi al divorzio: finalmente c'è una data. Riporta donnapop.it

Totti, nuovo vicino di casa di Bonolis: trasloco d’emergenza con Noemi Bocchi, cosa è successo - Totti lascia il suo attico dopo una lite col proprietario: trasloco lampo con Noemi Bocchi nel residence dei vip, accanto a Paolo Bonolis. Si legge su donnaglamour.it

Totti, tra trasloco e casa nuova spunta la data del divorzio (e le presunte nozze di Ilary Blasi) - Il cambio casa e la querelle con il proprietario, la figlia Chanel a Pechino Express e le presunte nozze tra l'ex moglie e Bastian ... Come scrive romatoday.it