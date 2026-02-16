Leone de Castris negli Hénokiens | l’eccellenza vinicola tra le 57 aziende familiari ultrabicentenarie al mondo
Leone de Castris entra negli Hénokiens: un riconoscimento che premia oltre due secoli di passione e tradizione. La storica cantina salentina, fondata nel 1665, si aggiunge alle 57 aziende di tutto il mondo che mantengono viva la propria eredità familiare da almeno 200 anni. La decisione di accogliere questa azienda, di proprietà della stessa famiglia da generazioni, arriva in un momento in cui il settore vinicolo sta affrontando molte sfide. La cantina, nota per il suo vino Five Roses, rappresenta un esempio di continuità e qualità nel panorama internazionale.
Un nuovo, prestigioso riconoscimento internazionale per Leone de Castris: la storica azienda vitivinicola salentina entra ufficialmente nell’ associazione Les Hénokiens, il selettivo sodalizio con sede a Parigi che riunisce soltanto imprese familiari con almeno 200 anni di storia, proprietà ininterrottamente nelle mani della stessa famiglia e comprovata solidità finanziaria.Da gennaio 2026, l’antica realtà guidata da Piernicola Leone de Castris fa parte del ristretto gruppo internazionale. L’ammissione è stata formalizzata nelle scorse settimane dal presidente Alberto Marenghi. Ammissione ufficiale e contesto internazionale.🔗 Leggi su Ildenaro.it
