Leone de Castris negli Hénokiens | l’eccellenza vinicola tra le 57 aziende familiari ultrabicentenarie al mondo

Leone de Castris entra negli Hénokiens: un riconoscimento che premia oltre due secoli di passione e tradizione. La storica cantina salentina, fondata nel 1665, si aggiunge alle 57 aziende di tutto il mondo che mantengono viva la propria eredità familiare da almeno 200 anni. La decisione di accogliere questa azienda, di proprietà della stessa famiglia da generazioni, arriva in un momento in cui il settore vinicolo sta affrontando molte sfide. La cantina, nota per il suo vino Five Roses, rappresenta un esempio di continuità e qualità nel panorama internazionale.

