Omr automotive Brasile è tra le aziende più sostenibili al mondo

Omr Automotive Brasile è riconosciuta come una delle aziende più sostenibili al mondo, avendo ottenuto la Medaglia di Platino EcoVadis, il più alto riconoscimento nel settore delle performance ESG. Questa premiazione testimonia l’impegno dell’azienda nel promuovere pratiche rispettose dell’ambiente e della responsabilità sociale, confermando il suo ruolo di leadership nel settore automotive e l’attenzione alla sostenibilità a livello internazionale.

Omr Automotive Brasile si colloca ufficialmente tra le realtà più virtuose a livello globale in ambito sostenibilità, conquistando la Medaglia di Platino EcoVadis, il massimo riconoscimento attribuito dalla principale piattaforma internazionale di valutazione delle performance ESG (Environmental.

