Pino Cinquegrana intervista il Dr Jesús Castañeda Rivera | confronto tra i sistemi educativi di Italia e Messico su Fast News Platform

Venerdì 16 gennaio 2026 alle 19:30 (Roma e Madrid), Pino Cinquegrana intervista il Dr. Jesús Castañeda Rivera per confrontare i sistemi educativi di Italia e Messico. La puntata, parte di L’Approfondimento su Fast News Platform, analizzerà differenze e similitudini tra le due realtà, offrendo un approfondimento sulle caratteristiche e le sfide di ciascun modello educativo. L’evento si svolgerà in diretta sulla piattaforma multinazionale e multilingue.

Venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 19:30 (ora di Roma e Madrid) (ore 12:30 di Hidalgo Messico), l’antropologo italocanadese Pino Cinquegrana condurrà una nuova puntata de L’Approfondimento su Fast News Platform, la piattaforma multinazionale e multilingue. L’episodio sarà dedicato a un confronto tra i sistemi educativi italiani e messicani, con un’analisi approfondita di metodologie, obiettivi didattici e visioni del mondo. Il Professore Cinquegrana intervisterà in lingua spagnola il Dr. Jesús Castañeda Rivera, considerato uno dei 50 migliori insegnanti al mondo secondo il Global Teacher Prize, offrendo al pubblico italiano una sintesi degli argomenti principali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Pino Cinquegrana intervista il Dr. Jesús Castañeda Rivera: confronto tra i sistemi educativi di Italia e Messico su Fast News Platform Leggi anche: Natale tra arte, memoria e spiritualità: il racconto de L’Approfondimento su Fast News Platform Leggi anche: Autunnalia 2025: poesia, narrativa e musica in diretta da Castelfidardo su Fast News Platform Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Pino, intervista a Francesco Lettieri, regista del documentario sul musicista napoletano - La storia intima e personale parallela all'esplosione pubblico del talento di uno dei grandi talenti della musica, da Napoli alle collaborazioni con artisti di tutto il mondo. comingsoon.it Paura in Piazza Re di Roma, dove nelle scorse ore è crollato un grande pino. L’albero, di notevoli dimensioni, è caduto improvvisamente attirando l’attenzione di residenti e passanti. L’area è stata messa in sicurezza per consentire le verifiche e gli interventi n - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.