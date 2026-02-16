Lella Costa chiude con 9mila spettatori Altri Percorsi | arriva Deserance di Circo Zoé

TEATRO. Proseguono le stagioni teatrali della Fondazione Donizetti, si è chiuso domenica con 9mila spettatori Lisistrata, mentre giovedì appuntamento al Teatro Sociale. Si è chiusa con 8.979 spettatori la serie di nove repliche di Lisistrata con Lella Costa al Teatro Donizetti, uno dei titoli più attesi della Stagione di Prosa 2025-2026 della Fondazione Teatro Donizetti. Dal 7 al 16 febbraio il pubblico ha riempito il teatro cittadino, con una serata dedicata in particolare ai giovani, oltre mille presenti. Lo spettacolo, diretto da Serena Sinigaglia e interpretato da Lella Costa insieme a Marco Brinzi, Francesco Migliaccio, Stefano Orlandi, Maria Pilar Pérez Aspa, Giorgia Senesi e Irene Serini, ha debuttato a Bergamo in prima nazionale prima di proseguire la tournée in Italia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Lella Costa ha portato in scena “Lisistrata” al Teatro Donizetti, attirando quasi 9.

Il Circo Zoé ha portato in scena “Deserance” al Teatro Donizetti di Bergamo giovedì 19 febbraio, dopo aver deciso di salire sul palco per rispondere alle esigenze di un pubblico in cerca di spettacoli coinvolgenti.

