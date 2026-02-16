Deserance al Donizetti in scena Circo Zoé

Il Circo Zoé ha portato in scena “Deserance” al Teatro Donizetti di Bergamo giovedì 19 febbraio, dopo aver deciso di salire sul palco per rispondere alle esigenze di un pubblico in cerca di spettacoli coinvolgenti. La compagnia, formata da artisti provenienti da diverse parti del mondo e con radici a Bergamo, ha scelto di unire acrobazie, musica e riflessioni filosofiche per creare uno show che sfida le aspettative. I performer si definiscono sognatori e visionari, pronti a emozionare con un mix di arte e pensiero, mentre l’evento si svolge alle 20 nel teatro citt

Si definiscono «acrobati, musicisti, filosofi ma prima di tutto sognatori, creatori, visionari e temerai»: sono i componenti della compagnia internazionale, ma con radici a Bergamo, Circo Zoé, che giovedì 19 febbraio portano al Teatro Donizetti (ore 20.30) lo spettacolo Deserance, una delle sette tappe di Altri Percorsi, la rassegna della Fondazione Teatro Donizetti dedicata al teatro di ricerca. Sul palcoscenico: Simone Benedetti, Anouck Blanchet, Adrien Fretard, Maria Reis, Chiara Sicoli e Gael Manipoud. Musiche di Jean Stengel e Diego Zanoli. Canto Irene Geninatti. Produzione Circo Zoè, coproduzione Théâtre + Cinéma Scène Nationale du Grand Narbonne, Teatro Asioli Correggio, Le Pôle La Seyne sur Mer.