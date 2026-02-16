Inter Juve indaga la Procura | non solo Comolli-Chiellini furia Spalletti con Marotta e faccia a faccia Ferri-Modesto Cosa rischiano

La Procura apre un’indagine sull’ultimo derby tra Inter e Juventus, dopo le tensioni scoppiate in campo e gli scontri verbali tra i dirigenti. Spalletti si è arrabbiato con Marotta e Modesto, mentre Ferri e Modesto si sono affrontati faccia a faccia. La situazione si è complicata quando i tifosi hanno assistito a un intenso diverbio tra le due squadre, che potrebbe portare a sanzioni.

Inter Juve, indaga la Procura: non solo Comolli-Chiellini, furia Spalletti con Marotta e Modesto contro Ferri. In arrivo sanzioni eo squalifiche. Il sabato di Carnevale ha lasciato in eredità al calcio italiano un Derby d'Italia che, invece di chiudersi al fischio finale, si è spostato nelle aule della giustizia sportiva. Il tunnel di San Siro, lo stesso che ha ospitato la cerimonia olimpica, si è trasformato durante l'intervallo in un vero e proprio ring, teatro di una resa dei conti figlia del nervosismo per l'espulsione di Kalulu e l'atteggiamento di Bastoni. Il caos nel tunnel. Le ricostruzioni di quei minuti concitati sono ancora frammentarie. Inter Juve, caos all'intervallo. Gazzetta: parole grosse di Spalletti verso Marotta. Scontro sfiorato tra Modesto e Ferri Durante l'intervallo di Inter-Juve, il clima si è surriscaldato. Caos Inter Juve, ecco cosa rischiano Comolli e Chiellini dopo le proteste Comolli e Chiellini rischiano sanzioni dopo aver protestato con veemenza contro l'arbitro, a causa dell'espulsione di Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus. Simulazione Bastoni, il difensore dell'Inter a rischio stangata? La Procura indaga sulla condotta gravemente antisportiva: cosa rischiaSimulazione Bastoni, il difensore a rischio stangata dopo l'episodio contro la Juve? La Procura indaga sulla condotta gravemente antisportiva Il polverone alzato dal vibrante Derby d'Italia non accenn ... Dopo il disastro Inter-Juve Infantino e Ifab, sveglia! Il 28 febbraio in Galles si riunirà l'organo internazionale con il potere di modificare le regole del calcio, All'ordine del giorno, il cambiamento del famigerato protocollo Var che a San Siro ha impedito di espeller