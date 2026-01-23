Il faccia a faccia tra i condomini Il 2 febbraio l’assemblea all’Astra Un milione a torre per la sicurezza

Il 2 febbraio all’Astra si terrà l’assemblea condominiale dedicata alla sicurezza, con un investimento di un milione di euro per la torre. Francesco Donazzi, amministratore del condominio, affronterà le tematiche di prevenzione e intervento, a seguito dell’incendio alla torre B. Un’occasione per confrontarsi e pianificare interventi concreti a tutela dei residenti e della struttura.

Lui, Francesco Donazzi, amministratore condominiale del grattacielo, la faccia ce l’aveva messa subito dopo il rogo alla torre B. Senza sconti, creandosi una ridda di critiche contro, e mettendo in luce magagne ’avariate’ che le torri si portano dietro ormai da tempi – e amministrazioni di ogni tipo – immemori. "Penso – disse al Carlino il 14 gennaio scorso – che l’incendio fosse inevitabile data la condizione generale degli impianti. Potenzialmente poteva essere una strage". E poi aggiunse, a proposito della gemella torre A: "Situazione diversa dalla B? Dal punto di vista degli impianti no. È comunque una situazione molto problematica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

