La Serie A vuole il Fantacalcio | lunedì l’Assemblea decisiva per l’acquisto da 40 milioni

Lunedì si terrà un’assemblea decisiva sulla vendita del Fantacalcio, il gioco che ha preso il posto delle domeniche di calcio in Italia. L’attuale proprietario vuole cedere il pacchetto da 40 milioni di euro e si pensa che l’acquisto possa avvenire da chi produce il calcio stesso. La partita si gioca tutta in pochi giorni e le trattative sono già in corso.

Il gioco che ha rivoluzionato il modo di vivere la domenica sportiva in Italia potrebbe presto cambiare proprietà, passando direttamente sotto il controllo di chi quel calcio lo produce. La Lega Serie A ha deciso di rompere gli indugi per tentare l'acquisizione del business legato al Fantacalcio, un asset che negli anni si è trasformato da semplice passatempo tra amici in un impero commerciale dai numeri impressionanti. La data della verità è già fissata sul calendario: lunedì 16 febbraio, quando i venti club del massimo campionato si riuniranno in assemblea per decidere se dare il via libera definitivo a un'operazione che promette di riscrivere i confini tra intrattenimento e governance sportiva.

