Artem Tkachuk, noto influencer, ha recentemente attirato l’attenzione per aver rivolto minacce di morte e insulti omofobi a un follower sui social. L’episodio è avvenuto dopo un commento del follower che gli ha scritto: “Ma è perz a cap”, suscitando reazioni negative e polemiche. Questo episodio evidenzia come il comportamento online possa degenerare e sollevare questioni di rispetto e responsabilità sui social network.

Il 2026 di Artem Tkachuk inizia a suon di minacce di morte e insulti omofobi rivolti a un follower che sui social gli ha commentato una storia dicendo: “ Ma è perz a cap” (“Hai perso la testa”, ndr). Tanto è bastato per far esplodere l’attore di “Mare fuori” che ha verbalmente aggredito il proprio interlocutore. “Figlio del maccarone, ti taglio la gola come un maialino” gli ha scritto taggandolo. “Figlio di buona donna, tuo padre è un cocainomane, è pure ludopatico. Quel figlio di buona donna” – ha proseguito Artem, come riporta il sito Biccy.it pubblicando gli screen della chat tra i due. Vedendo che il follower in questione aveva come foto profilo l’immagine di un ragazzo che gioca a calcio, l’attore ha poi continuato a insultarlo tirando fuori dal cilindro epiteti omofobi: “La maggior parte dei calciatori, tutti ricc****i e f***i, figli di pu****a, dovete solo correre dietro alle palle che non avete, gay”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ti taglio la gola, fr***o, ti spezzo le ginocchia”: Artem di Mare “Fuori” choc, minacce di morte e insulti omofobi ad un follower

