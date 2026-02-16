Lega mail con minacce di morte a deputata Matone
Una mail con minacce di morte ha raggiunto la deputata della Lega Simonetta Matone, provocando l’intervento della polizia postale. Matone, che ha ricevuto il messaggio ieri mattina, ha immediatamente segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. La donna ha raccontato di aver riconosciuto il mittente attraverso le intestazioni, ma non ha ancora identificato l’autore.
La deputata della Lega, Simonetta Matone, ha ricevuto una mail contenente minacce di morte. Di questo episodio è stata informata la polizia postale, come conferma a LaPresse l’ex magistrata esponente del Carroccio. “Dovresti vergognarti di ogni tuo passo”. “Ogni tua parola è un nonsenso, come quelle che caratterizzavano il ventennio, al quale la tua immonda presenza fa continuamente riferimento. Pensi di essere intoccabile quando invece dovresti preoccuparti ad ogni tuo passo e chiederti sempre cosa o chi ti aspetta dietro l’angolo mentre cammini; perché una cosa è sicura: prima o poi ci sarà una bella sorpresa “, si legge fra l’altra nel testo della mail firmata in calce da “un italiano stanco della mandria di cui anche tu, nostro malgrado, fai parte”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Lega, minacce di morte alla Matone: "Ecco chi ti aspetta dietro l'angolo"
Simonetta Matone, deputata della Lega e ex magistrato, ha ricevuto una serie di email con minacce di morte.
Minacce alla deputata leghista Simonetta Matone: "Cammina preoccupata"
Simonetta Matone, deputata leghista, si sente minacciata perché ha notato persone che la osservano con insistenza mentre cammina per strada.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La Lega esprime solidarietà a Isabella Tovaglieri dopo le minacce; Lega polsi e caviglie di un'antiquaria e compie una rapina da 28mila euro in centro a Torino: arrestato 58enne; Saronno, Veronesi (Lega): Condannare le minacce di morte a Tovaglieri; Minacce di morte all’eurodeputata Tovaglieri.
Lega, minacce di morte alla Matone: Ecco chi ti aspetta dietro l'angoloLa deputata leghista ed ex magistrato Simonetta Matone ha ricevuto minacce di morte via posta elettronica. ''Pensi di essere intoccabile quando invece dovresti preoccuparti ad ogni tuo passo e chieder ... msn.com
Iran, Tovaglieri (Lega): minacce morte non mi fermano, pronta a denunciare autoriLa mia solidarietà verso il popolo iraniano che lotta per la libertà non si ferma, nonostante i pesanti insulti e le minacce di morte che ho ricevuto sui social e alla mail istituzionale del Parlamen ... ticinonotizie.it
Vendo cerchi in lega per alfa Romeo 4c colore nero lucido nessun graffio perfetti 18 l 19 . Mail [email protected] - facebook.com facebook