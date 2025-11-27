Brutte cose… Francesco Totti e il figlio Cristian è finita veramente male

Il 2025, per Francesco Totti, si sta rivelando un anno ben più complicato del previsto. Le vicende personali dell’ex capitano della Roma si sono susseguite senza tregua: prima i contrasti con il proprietario di casa, poi il procedimento legato al presunto abbandono della figlia Isabel, nato dalla denuncia presentata da Ilary Blasi. A questo si sono aggiunte le tensioni con la secondogenita Chanel, che hanno alimentato la percezione di un periodo familiare tutt’altro che sereno. Ora, secondo le indiscrezioni più recenti, anche il rapporto con il primogenito Cristian starebbe attraversando una fase delicata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

