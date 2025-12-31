Roma Hermoso resta il punto fermo | gestione mirata per la pubalgia

Roma, Hermoso resta il punto fermo: gestione mirata per la pubalgia La Roma si concentra sulla gestione della pubalgia di Evan Ndicka, mantenendo Mario Hermoso come elemento stabile nella difesa. Con l’attesa del rientro dell’attuale titolare, Hermoso continua a rappresentare una presenza fondamentale nel reparto difensivo giallorosso, garantendo affidabilità e continuità nelle partite. La strategia della società mira a preservare la salute dei giocatori, assicurando al tempo stesso solidità alla squadra.

La Roma si prepara a ritoccare il reparto difensivo, ma una certezza già esiste. In attesa del rientro di Evan Ndicka, è Mario Hermoso ad aver assunto un ruolo centrale nello scacchiere giallorosso. Leadership tecnica e personalità lo hanno reso un riferimento imprescindibile, anche se nelle ultime settimane lo spagnolo convive con un problema fisico da gestire con attenzione. La pubalgia non è un dettaglio secondario, soprattutto in una fase della stagione in cui ogni forzatura può trasformarsi in uno stop lungo. Per questo, in accordo con lo staff medico della Roma, Hermoso ha intrapreso un percorso mirato, fatto di trattamenti specifici e carichi calibrati.

