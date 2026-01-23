Circa il 40% dei tumori potrebbe essere prevenuto adottando semplici abitudini salutari. Uno stile di vita equilibrato, che includa una dieta mediterranea, attività fisica regolare, assenza di fumo e di alcol, insieme alla partecipazione a screening e vaccinazioni, rappresenta un approccio efficace. La ricerca scientifica continua a essere fondamentale per migliorare la prevenzione e la diagnosi precoce di queste patologie.

Numerosi studi hanno dimostrato che il 40% circa dei nuovi casi di tumore è potenzialmente prevenibile attraverso sane abitudini: non fumare, fare attività fisica, scegliere un’alimentazione varia ed equilibrata in linea con la dieta mediterranea, non bere alcolici, aderire alle vaccinazioni e agli screening raccomandati per la diagnosi precoce. Nonostante queste evidenze, la diffusione di sovrappeso e obesità in Italia è preoccupante, soprattutto tra i bambini: il 37% circa è in sovrappeso e, di questi, il 17% è obeso. Si tratta di numeri tra i più alti in Europa, dovuti principalmente a un’insufficiente attività fisica e a un’alimentazione che si è allontanata dai principi della dieta mediterranea. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tumori, il 40% è potenzialmente prevenibile. E la ricerca resta un punto fermo

Roma, Hermoso resta il punto fermo: gestione mirata per la pubalgiaRoma, Hermoso resta il punto fermo: gestione mirata per la pubalgia La Roma si concentra sulla gestione della pubalgia di Evan Ndicka, mantenendo Mario Hermoso come elemento stabile nella difesa.

Leggi anche: Giornata per la ricerca sul cancro: l'Istituto dei Tumori tra Ai, ricerca e un numero record di studi clinici

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Tumore al seno nelle under 40, la gravidanza dopo le cure è possibile: ecco le novità della scienza; Cancro al seno under 40, una paziente su quattro sceglie di congelare gli ovociti; Perché non possiamo parlare di screening del melanoma?; Alcol e cancro, il rischio sottovalutato.

Tumore al seno nelle under 40, la gravidanza dopo le cure è possibile: ecco le novità della scienzaSu circa 56.000 nuovi casi l'anno, quasi uno su dieci interessa giovani sotto i 40 anni. Grazie a terapie mirate si può preservare sempre più spesso la fertilità e soddisfare il desiderio di maternità ... ilsole24ore.com

Fino alle radici invisibili del tumore, Bello: Con la nostra tecnica proteggiamo il cervello sanoDal 2009 il neurochirurgo Lorenzo Bello è alla guida di un team di ricercatori che ha sviluppato un'innovativa tecnica chirurgica per trattare i gliomi ... fanpage.it

Numerosi studi hanno dimostrato l'efficacia di uno stile di vita sano per ridurre il rischio di cancro. Fino al 40% dei nuovi casi di tumore è potenzialmente prevenibile o più curabile quando si agisce sui fattori di rischio modificabili tramite i comportamenti individ - facebook.com facebook