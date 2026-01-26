Nel fine settimana, a Formia, i servizi di controllo del territorio sono stati rafforzati per prevenire furti e spaccio di droga. I carabinieri della compagnia, con il supporto dei reparti specializzati, hanno pattugliato vari quartieri della città. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di sicurezza volte a contrastare la microcriminalità e garantire la tranquillità dei cittadini.

Gli interventi dei carabinieri nel fine settimana. Monitorata anche la circolazione stradale. Due uomini fermati con la droga Un controllo straordinario del territorio è stato organizzato nel corso del fine settimana a Formia. I carabinieri della compagnia, con i reparti del Nor, della sezione operativa e della stazione, hanno pattugliato diversi quartieri della città per prevenire episodi di microcriminalità, reati di natura predatoria e spaccio e per garantire la sicurezza sulle strade. Il servizio straordinario ha portato a identificare complessivamente 54 persone e a fermare 42 veicoli. Riscontrate sei infrazioni al codice della strada ed elevate sanzioni amministrative per un importo totale di 1.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Ponsacco, controlli ad 'alto impatto' sulle strade: occhi puntati su spaccio di droga e furtiGiovedì 11 dicembre, i Carabinieri di Pontedera hanno condotto un controllo straordinario ad 'alto impatto' a Ponsacco, concentrandosi sulla prevenzione di furti e attività di spaccio di droga.

Controlli nel centro di Pontedera: nel mirino furti e spaccio di drogaI Carabinieri di Pontedera hanno condotto un’operazione mirata nel centro cittadino, concentrandosi su prevenzione e controllo contro furti e spaccio di droga.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Droga in metropolitana, furto in un negozio d’alta moda: diversi arresti a Milano; Controlli nel centro di Pontedera: nel mirino furti e spaccio di droga; Furti e spaccio di droga: controlli a tappeto a Formia; Spaccio e furti: giro di vite! Ecco i controlli sul territorio dei carabinieri di Poggibonsi.

Prevenzione furti e spaccio di droga a Siena. Due persone denunciate dalla Polizia in poche oreLa Polizia di Stato di Siena ha denunciato due persone, in poche ore, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati soprattutto a prevenire i reati contro il patrimonio e lo spaccio ... radiosienatv.it

Furto e spaccio, due donne denunciate a CrotoneCROTONE Si era appropriata di profumi per un valore di 250 euro, ma il suo gesto non è sfuggito a una dipendente dell’esercizio commerciale ubicato nel centro cittadino che insieme ai proprietari l’ha ... corrieredellacalabria.it

Dai furti alle risse, dallo spaccio in mezzo alla strada alla rapina a mano armata raccontano un clima di forte preoccupazione non solo tra i residenti ma anche per i tanti commercianti che lavorano nelle attività della Marina facebook