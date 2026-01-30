Sei stato un punto di riferimento Lutto nel mondo dello spettacolo italiano addio all’autorevole conduttore Per lui deciso un evento speciale

Il mondo dello spettacolo italiano si sveglia sotto shock. È morto Angelo Foletto, giornalista e critico musicale di grande rispetto. La sua scomparsa lascia un vuoto nel settore, dove era considerato un punto di riferimento. Per lui è stato deciso un evento speciale in suo onore.

Il mondo dello spettacolo e della cultura musicale italiana è in lutto per la morte di Angelo Foletto, giornalista e critico musicale considerato tra le voci più autorevoli del settore. Aveva 76 anni ed è deceduto dopo una lunga malattia. Nel corso della sua carriera Foletto ha lavorato come giornalista, autore e conduttore tra radio e televisione, collaborando con diverse realtà del panorama italiano e internazionale. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati da istituzioni culturali, colleghi e operatori del mondo musicale. Lutto nel mondo della musica: chi era Angelo Foletto. Angelo Foletto era nato a Pieve di Ledro, in Trentino, nel 1949. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Il mondo dello spettacolo italiano piange la perdita di una voce che ha segnato decenni di musica e cultura.

